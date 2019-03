Zuiderzeelijn weer op de agenda

Toen het water van het IJsselmeer nog tegen de Gelderse en Overijsselse kust klotste, was er op de tekentafel al een lijntje getrokken. Een spoorlijntje: van Amsterdam naar Groningen, langs de nieuwe steden Almere, Lelystad, Emmeloord... Die lijn kwam er nooit. Tot nu toe. Elke keer werd het plan afgeschoten. Maar elke keer dook het ook weer op. Nu heeft een noordelijk consortium de zaak op de agenda gezet. Fryslân en Flevoland zijn vóór.

Wat is de Zuiderzeelijn eigenlijk?

Zuiderzeelijn, Lelylijn, NoordLink, allemaal namen voor min of meer hetzelfde: een spoorverbinding tussen Amsterdam en Groningen die via Drachten, Emmeloord en Lelystad loopt, en niet via Zwolle. Of, nog ietsje preciezer in de meest recente variant: een spoorverbinding tussen Schiphol en het Universitair Medisch Centrum Groningen. Die laatste bestemming ligt maar 2,5 kilometer van het Groninger Centraal Station, maar zou een bijdrage kunnen leveren aan het dotteren van het grootste chronische verkeersinfarct van de stad. Volgens de nieuwste plannen wordt de Zuiderzeelijn geen hogesnelheidslijn, maar kan er wel 200 kilometer per uur gereden worden, in plaats van de 140 km/u die nu gebruikelijk is op het Nederlandse spoor. Ook de Hanzelijn is al geschikt voor die hogere snelheid, en het feit dat het gaat om ‘gewoon spoor’, verlaagt de aanlegkosten.

Hoe het begon

Al in 1848 wilden cargadoor (vrachtvervoerder) J. Kloppenburg en werktuigbouwkundige P. Faddegon een dam aanleggen tussen Enkhuizen en Stavoren. Aan een trein dachten de mannen nog niet. Dat was anders in 1873, toen P. Opperdoes Alewijn een dam wilde maken van Wieringen naar Hindeloopen, met daarop onder meer een spoorweg. Het plan dat wel werd uitgevoerd, ontstond in 1862. Het behelsde de spoorlijnen Leeuwarden-Stavoren en Hoorn-Enkhuizen. Die kwamen er in 1886. Maar de dam kwam er niet: tussen Stavoren en Enkhuizen moest er gevaren worden, maar de reistijd Leeuwarden-Amsterdam werd teruggebracht tot drie uur en veertig minuten. Lange tijd werd er uitgegaan van een noordelijke variant: sinds 1860 was er een treinverbinding tussen Harlingen, Leeuwarden, Groningen en Nieuweschans (met aan de horizon Bremen en Hamburg). Via de Afsluitdijk zou die lijn bij Anna Paulowna aanhaken op de lijn naar Amsterdam. De Afsluitdijk werd in 1925 gebouwd met alle voorwaarden voor een dubbelspoor, ook bij de sluizen. Maar dat spoor kwam er nooit. In de crisisjaren dertig werd de lijn uitgesteld. Veertien miljoen gulden. Veel te duur. En in 1950 werd de lijn afgeschoten. President-directeur F. Q. den Hollander, president-directeur van de Nederlandse Spoorwegen, schreef aan het ministerie van Waterstaat dat „van de aanleg van de z.g. Zuiderzeespoorweg over de Afsluitdijk definitief kan worden afgezien.” Inmiddels was de blik op de IJsselmeerpolders gevallen.

Door de polders

Midden in de oorlog, in 1943, trokken ingenieurs van de NS twee potloodlijntjes van Amsterdam naar Flevostad (het latere Lelystad). Eentje door de Markerwaard – maar die zou er nooit komen. Eentje zuidelijker, via Weesp. Van Flevostad zou de lijn kunnen worden doorgetrokken naar Kampen en Zwolle. Sikke Smeding, die de regie voerde over de inrichting van de Wieringermeer, meldde zich net na de oorlog bij de NS met een nieuw potloodlijntje: via Emmeloord naar Groningen. NS-topman Den Hollander zag er niets in, maar vanaf dat moment stond de Zuiderzeelijn op de agenda. In 1969 richtte een groep ondernemers uit Friesland en Groningen de Stichting Zuiderzeelijn op. In 1973 hakte een stuurgroep de knoop door: het lijntje naar Kampen werd uitgegumd, de Zuiderzeelijn zou het worden. Maar omdat de bevolkingsontwikkeling van Lelystad en Almere onzeker bleef, en het Rijk voor de verliezen van de NS opdraaide, durfde men de Zuiderzeelijn slechts gedeeltelijk aan. Lelystad werd van de lijn, die tot aan Groningen gedroomd was, in 1988 het eindstation. Voorlopig.

Rail 21

In hetzelfde jaar dat station Lelystad gereedkwam, presenteerden de NS een ambitieuze toekomstvisie: Rail 21. Daar stond opnieuw de Zuiderzeelijn prominent in. Twee jaar later, in 1990, besloot de regering het plan serieus te onderzoeken, met als nevenopties het verbeteren van het spoor tussen Amersfoort en Harderwijk, en het doortrekken van de lijn naar Kampen en Zwolle. Tot ieders verrassing kwam die laatste optie als meest haalbare uit de bus. In 1996 werd de Hanzelijn in de planning gezet, en in 2004 besloot het kabinet-Balkenende II bovendien de aanbesteding voor de Zuiderzeelijn te openen. Dat leidde tot een groot aantal plannen, waarvan het meest prominent het plan voor de magneetzweeftrein was. Indrukwekkende partijen steunden dit plan: Siemens, Hollandse Beton Groep, ABN AMRO en Ballast Nedam. De trein zou maar liefst 400 kilometer per uur rijden. En maar liefst 9 miljard euro kosten.

De Tijdelijke Commissie Infrastructuurprojecten

Ondertussen liepen de plannen met de HSL (de snelle spoorlijn Schiphol-Antwerpen) en de Betuwelijn (van de haven van Rotterdam naar Duitsland) financieel nogal uit de hand. De Tweede Kamer wilde er meer controle op, en had in 2003 de Tijdelijke Commissie Infrastructuurprojecten in het leven geroepen. Voorzitter: Adri Duijvestein. Een van de leden: voormalig CU-leider en huidig onderwijsminister Arie Slob. De commissie legde een typisch Haags-bestuurlijk ei: voortaan moest er aan zo’n project een structuurvisie ten grondslag liggen, zeg maar een 2.0-versie van het tot dan toe bestaande structuurplan. Het idee zou voor het eerst op de Zuiderzeelijn worden toegepast. Tot die tijd moesten de plannen worden opgeschort. In 2006 besloot minister Karla Peijs na het bestuderen van de ingeleverde plannen dat de Zuiderzeelijn er maar niet moest komen. In 2007 begon de aanleg van de Hanzelijn, Lelystad-Dronten-Kampen-Zwolle. De noordelijke provincies en de gemeente Noordoostpolder kregen 2 miljard cadeau om de pijn wat te verzachten en bestaande infrastructuur wat op te frissen. In 2012 was de Hanzelijn, keurig binnen de planning, af.

Onbedwingbare droom

Maar dromen laten zich niet dwingen. In 2015 riep de Sociaal-Economische Raad Noord-Nederland het Rijk op alsnog de mogelijkheid van de Zuiderzeelijn te onderzoeken. In november van datzelfde jaar gaf de gemeenteraad van de Noordoostpolder Burgemeester en Wethouders de opdracht om het initiatief voor het aanleggen van de Zuiderzeelijn naar zich toe te trekken. En in 2018 werd NoordLink opgericht, waar inmiddels de provincies Friesland en Flevoland deel van uitmaken. De argumenten zijn ongewijzigd: „Deze lijn zal een goede en strategische investering zijn. Het noorden zal met deze verbinding zichzelf verder gaan ontwikkelen, door het meer bij de Randstad te betrekken.” En zelfs wat noordelijk zuur speelt een rol. „Op dit moment is Nederland te veel een stadstaat waar het noorden geen onderdeel van is.” Hoe dan ook, zegt NoordLink: een eenvoudige blik op de kaart leert dat er in het huidige spoorwegnet nooit is nagedacht over de route via de IJsselmeerpolders. Al het treinverkeer naar het noorden moet via Zwolle, wat om is, en bovendien tussen Zwolle en Meppel via slechts één spoorlijn.

Levert de Zuiderzeelijn van NoordLink echt tijdwinst op?

Ja. De reistijd Groningen-Amsterdam wordt bekort tot een uur, en dat is een halvering. Het duurt nu twee uur en vijf minuten om van Groningen CS naar Amsterdam CS te komen, en met de Flixbus (over de Afsluitdijk) ruim tweeënhalf uur. ProRail doet tests met verbeteringen op het bestaande spoor via Zwolle, en die zijn veelbelovend, zegt woordvoerder Aldert Baas. NoordLinkvoorzitter Menno van der Veen noemt de tijdwinst slechts een „schamel kwartiertje.” Nota bene: om het kwartier tijdwinst te boeken over het huidige spoor, laten de NS de intercity niet langer stoppen in Assen en Lelystad. Maar de NoordLinkvariant waarmee in een uur van Amsterdam naar Groningen/Leeuwarden gereden wordt, kent slechts één tussenstop: station Lelystad.

Hoe duur?

NoordLink noemt verschillende bedragen: 2,8 miljard, schat de voorbereidende werkgroep op haar website; 3 miljard, zegt voorzitter Menno van der Veen in een opiniestuk in Dagblad van het Noorden. Het officiële kerndocument werkt met een bandbreedte van 2,6 tot 3,4 miljard. Maar dat is nog altijd beduidend goedkoper dan de 4 tot 9 miljard waar het Centraal Planbureau in 2006 van uitging. Kanttekening: de werkgroep NoordLink heeft de procedurekosten en de grondaankopen in deze berekening niet meegenomen.

Is het baanvak Meppel-Zwolle de achilleshiel?

Ja, zeggen de voorstanders van NoordLink: alle treinen uit het noorden moeten over deze lijn. Als hier iets gebeurt, ligt het treinverkeer van en naar het noorden plat. Het is een „storingsgevoelige trechter.” Ja, zegt ook ProRailwoordvoerder Aldert Baas, „het is een trechter, maar storingsgevoelig is hij niet.” ProRail verwijst naar de uitvalsstatistieken die het zelf bijhoudt: die zijn op de verbindingen naar het noorden niet anders dan in andere delen van het land, en zelfs in veel gevallen een tikje beter.

Komt die Zuiderzeelijn er dan toch?

Dat is nog allerminst zeker. Lokale partijen, gemeenten en de provincies Friesland en Flevoland hebben er oren naar. Er zijn bedrijven enthousiast. Maar ProRail, dat door sommige voorstanders al onder de medestanders wordt gerekend, laat weten zich voorlopig te concentreren op verbetering van het bestaande spoor. „Wij zijn altijd enthousiast als mensen ambitie tonen voor vervoer over spoor”, laat Aldert Baas weten. „Maar over NoordLink hebben wij geen positie ingenomen.” Maar het plan heeft een gebleken onverwoestbare aantrekkingskracht. Het was al eens op een haar na gerealiseerd. Het staat in elk geval opnieuw, serieus, op de agenda.