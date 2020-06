Zuiden beleeft eerste regionale hittegolf van het jaar

Het zuiden van Nederland heeft de eerste regionale hittegolf van 2020 te pakken. In Arcen steeg de temperatuur zaterdagmiddag naar 25,2 graden en daarmee is officieel sprake van een hittegolf. Daarvoor moet het op vijf opeenvolgende dagen 25 graden worden, waarvan drie tropisch warm met 30 graden of meer.

Arcen beleefde dinsdag de eerste dag van de hittegolf, met 28,8 graden. Daarna volgden drie tropische dagen op rij met respectievelijk 31,3, 31,6 en 31,9 graden op woensdag, donderdag en vrijdag. Zaterdag is het voor de vijfde dag op rij 25 graden of warmer en daarmee is aan de definitie van een hittegolf voldaan. De laatste keer dat dit gebeurde was van 22 tot en met 31 augustus vorig jaar.

Van een landelijke hittegolf kwam het deze week niet. In De Bilt werd het op slechts een dag 30 graden.