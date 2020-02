Zuidelijk deel Grebbelinie-fort bij Veenendaal nu ook toegankelijk

Fort aan de Buursteeg bij Veenendaal, onderdeel van de Grebbelinie, is vanaf volgende week geheel toegankelijk voor publiek. Het opnieuw ingerichte zuidelijke deel werd donderdag geopend.

Het in 1786 aangelegde fort is het grootste verdedigingswerk van de Grebbelinie. Deze slinger van forten tussen Rhenen en Spakenburg moest Nederland meer dan twee eeuwen beschermen tegen vijandelijke invallen.

Het noordelijke deel, met Bezoekerscentrum Grebbelinie, is in 2017 geopend. De beboste zuidzijde, aan de overkant van de spoorlijn Utrecht-Arnhem, is vervolgens toegankelijker gemaakt. De publieksentree is sterk verbeterd, er zijn informatieborden geplaatst en historische elementen zijn hersteld.

De Utrechtse gedeputeerde Rob van Muilekom en wethouder Engbert Stroobosscher van Veenendaal openden donderdag dat zuidelijke deel, dat wordt overgedragen aan Staatsbosbeheer. Het terreplein, het vlakke terrein in het fort, was ooit bedoeld voor een tentenkamp van ongeveer 350 militairen. Maar nu is het een leefgebied van vogels en vlinders.

Fort aan de Buursteeg heeft de status van rijksmonument. De Hollandse kazemat en de Duitse bunker op het zuidelijke deel zijn zelfstandig aangewezen als rijksmonument. De bunker met twee meter dikke muren, herinnert aan de periode dat de Grebbelinie deel uitmaakte van de Duitse Pantherstellung, die de opmars van de geallieerden tot staan moest brengen. Geschilderde raampjes met gordijnen op de kanonkazemat wekten de indruk van een onschuldig Veluws huisje.

Drie bij Renswoude aangetroffen zogeheten Kochbunkers zijn in 2012 naar het zuidelijke fortdeel verplaatst. Deze eenmansbunkers waren prefabconstructies, die dienst deden als uitkijkpost, opslagruimte of schuttersput.