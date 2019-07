Zuid-Limburg klaar voor bevrijdingsfeesten

Bij de feestelijke herdenking van 75 jaar bevrijding in de gemeente Eijsden-Margraten zijn vijf of zes bevrijders van toen aanwezig. Burgemeester Dieudonné Akkermans van de Zuid-Limburgse gemeente zei dat maandagavond met een slag om de arm: „Het gaat om 93-plussers, we moeten afwachten of ze in september fysiek nog allemaal in staat zijn om de lange reis te maken.”

De geallieerden trokken op 12 september 1944 om precies 10.00 uur het dorpje Mesch binnen, toentertijd gemeente Eijsden. Daarmee was de bevrijding van Nederland begonnen. In de huidige gemeente Eijsden-Margraten barsten vanaf 12 september talloze festiviteiten en activiteiten los rond die bevrijding.

In de hele gemeente wapperen in september een maand lang Nederlandse vlaggen met wimpels, zei Akkermans. De inwoners krijgen een magazine, een naslagwerk waarin zo’n dertig verhalen staan over de bevrijding.

Maandag ging de website 75jaarliberation.nl de lucht in, waarop mensen hun eigen verhaal kwijt kunnen en andermans verhalen over de bevrijding kunnen lezen.

Na de aftrap in Mesch breiden de festiviteiten zich geleidelijk naar het noorden uit, de route van de geallieerden volgend.