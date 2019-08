Zuid-Holland heeft als laatste nieuw bestuur, zonder FVD

Zuid-Holland heeft als laatste provincie een nieuw bestuur. VVD, ChristenUnie en SGP, GroenLinks, PvdA en CDA hebben een akkoord bereikt.

De partijen presenteren komende dinsdag hun akkoord en de ploeg die Zuid-Holland moet gaan besturen. Waarschijnlijk worden de gedeputeerden begin september geïnstalleerd.

Forum voor Democratie komt niet in het college. De partij werd bij de Statenverkiezingen in maart de grootste in Zuid-Holland en bereikte daarna een voorakkoord met VVD en CDA. Voor een meerderheid hadden ze een vierde partij nodig, maar niemand wilde zich aansluiten. Wel werd er onderhandeld met de combinatie van ChristenUnie en SGP, maar met name de ChristenUnie zag een samenwerking met Forum uiteindelijk niet zitten. Daarop begon de formatie van voren af aan, zonder Forum.

FVD wil Zuid-Holland besturen met VVD en CDA

Bij de nieuwe onderhandelingen schoven ChristenUnie en SGP opnieuw aan. Naast VVD, CDA en PvdA waren GroenLinks en D66 in beeld. Uiteindelijk is een akkoord bereikt met GroenLinks. De nieuw te vormen coalitie kan bogen op een krappe meerderheid van 28 van de 55 Statenzetels. Van de coalitiepartijen is de VVD met 10 zetels het grootst. ChristenUnie en SGP hebben samen 5 zetels. De oppositie heeft 27 zetels. Grote partijen in de oppositie zijn Forum (11), D66 (5) en PVV (4).

CU en SGP mogelijk in college Zuid-Holland

Forum was de grote winnaar van de Statenverkiezingen van 20 maart. Met in totaal 86 zetels werd het in één keer de grootste partij van Nederland. Forum komt echter alleen in Limburg in het bestuur. De ChristenUnie heeft in zes provincies een gedeputeerde en de SGP in twee provincies. Bovendien levert in Zuid-Holland de combinatie van de partijen een gedeputeerde. Overijssel is de enige provincie waar beide partijen een eigen gedeputeerde hebben.