‘Zuid-Afrika zet veroordeelde Guus Kouwenhoven het land uit’

Zuid-Afrika heeft het visum van de veroordeelde Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven ingetrokken en zet hem het land uit. Dat meldt persbureau Bloomberg dat een brief heeft ingezien van de regering waarin Kouwenhoven over het besluit wordt geïnformeerd.

De Nederlander is door Zuid-Afrika tot „ongewenst persoon” verklaard. Hij heeft tien werkdagen de tijd om tegen het besluit in beroep te gaan.

De 78-jarige zakenman moet in Nederland een celstraf van negentien jaar uitzitten voor wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden in Liberia tussen 1999 en 2003. Hij werd in 2017 bij verstek veroordeeld.

Eind van dat jaar werd hij op verzoek van het Nederlandse Openbaar Ministerie opgepakt in Kaapstad. Daarna werd hij op borgtocht vrijgelaten en kreeg hij huisarrest in afwachting van een besluit over het uitleveringsverzoek dat Nederland indiende. Begin dit jaar nog wees de rechtbank in Kaapstad een uitleveringsverzoek af.

Kouwenhoven heeft altijd gezegd dat hij onschuldig is. Maar de Hoge Raad oordeelde eind 2018 dat de opgelegde straf in stand blijft, waarmee deze definitief is geworden.