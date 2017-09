Zr. Ms. Zeeland bij Sint-Maarten

Marineschip Zr. Ms. Zeeland is aangekomen bij Sint-Maarten. Het schip is daar om hulp te verlenen na de orkaan Irma. Commandant André van der Kamp heeft donderdag buitengaats een paar foto’s op Twitter gezet. Verkenners kijken hoe het met de kade in hoofdstad Philipsburg is gesteld. Daar moeten de Zr. Ms. Zeeland en de Zr. Ms. Pelikaan afmeren.

Het patrouilleschip Zr. Ms. Zeeland heeft een helikopter en bootjes aan boord om mensen en hulpgoederen aan land te brengen. Bovendien is er aan boord plek voor ongeveer honderd evacués.