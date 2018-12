Zr. Ms. De Ruyter na zes maanden teruggekeerd

Na een missie van zes maanden in bijna alle wateren rond Europa is Zr. Ms. De Ruyter teruggekeerd in Nederland. Het marineschip meerde donderdag kort na elven aan in de haven van Den Helder. Honderden mensen wachtten de bemanning op.

Zr. Ms. De Ruyter was onder meer betrokken bij het schaduwen van de Russische marine in de Middellandse Zee. Dat gebeurde binnen een vlootverband van de NAVO en als reactie op de toenemende activiteiten van Rusland in de Zwarte Zee en de Middellandse Zee.

In de Zwarte Zee deed het fregat mee aan de oefening Breeze 2018. Daarbij trok het schip op met internationale partners als Bulgarije, Turkije, Griekenland en Roemenië. Ook met de Oekraïense marine is geoefend.