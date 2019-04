Zoveelste handgranaat gevonden in Amsterdam

Op de Spuistraat in het centrum van Amsterdam is zaterdagochtend vroeg een handgranaat gevonden. Een schoonmaker zag het explosief vlakbij een parkeergarage op straat liggen en belde de politie.

De straat werd afgezet. De EOD heeft de handgranaat onschadelijk gemaakt. Het ding is voor verder onderzoek naar het Nederlands Forensisch Instituut gebracht. Waar de granaat vandaan komt en wie hem op straat heeft gelegd, is niet bekend, zegt een woordvoerster van de politie.

Begin van de maand was het ook al raak aan de Spuistraat. Toen explodeerde een handgranaat bij de club Mad Fox.

In de hoofdstad worden vaker verdachte voorwerpen gevonden. Meestal gaat het om explosieven, zoals vrijdag nog in een appartementencomplex aan de Eerste Coehoornstraat. Daar was een handgranaat vastgeplakt op de brievenbus bij de ingang van het complex.

Vorige maand ging bij een coffeeshop in de Linnaeusstraat voor de tweede keer een explosief af. En begin februari ontploften explosieven op twee plaatsen in de hoofdstad: op bedrijventerrein Sloterdijk en in de Jan Evertsenstraat.

Handgranaten worden vaak gebruikt als middel om eigenaren van horecazaken te bedreigen, zei toenmalig korpschef Aalbersberg in november. Het komt geregeld voor dat de getroffen bar, club of eettent een tijdlang dicht moet na de vondst van een handgranaat.