Zorgvoorziening in Lutjebroek weer op orde

De Inspectie Gezondheidszorg heeft weer vertrouwen in de Stichting Merakel in Lutjebroek. De kleinschalige zorgvoorziening voor kinderen en (jong)volwassenen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking werd eerder wegens bestuursproblemen onder verscherpt toezicht gesteld. Die vormden een risico voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg en hulpverlening, aldus de inspectie van de zomer.

Bij Merakel is nu een waarnemend bestuurder aangesteld. De communicatie en de samenwerking tussen de raad van bestuur en de raad van toezicht is hersteld, aldus de inspectie. De inspectie heeft er „vertrouwen in dat de waarnemend bestuurder samen met de raad van toezicht op de ingeslagen weg doorgaat en de noodzakelijke verbeteringen doorvoert”.