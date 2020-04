Zorgverzekeraars ondersteunen ziekenhuizen met voorschot

Zorgverzekeraars geven voorschotten aan ziekenhuizen zodat ze ook in deze crisistijd kunnen voldoen aan hun betalingsverplichtingen. Dat heeft Zorgverzekeraars Nederland woensdag bekendgemaakt. Ziekenhuizen en umc’s kunnen per 1 mei een maandelijks voorschot aanvragen. Deze regeling blijft van kracht zolang dat nodig is, aldus Zorgverzekeraars Nederland.

Ziekenhuizen en umc’s lopen op dit moment inkomsten mis doordat zij niet alle planbare zorg kunnen verlenen en extra kosten maken voor de zorg van coronapatiënten. De voorschotten moeten de ziekenhuizen de ruimte geven om rekeningen, waaronder salarissen, te kunnen betalen. Zorgverzekeraars willen zo de continuïteit van de zorg voor patiënten garanderen.

„De ziekenhuizen leveren in deze coronacrisis uitzonderlijke prestaties, de zorgverzekeraars hebben daar bewondering voor en waarderen de inzet en flexibiliteit enorm”, aldus Dirk Jan van den Berg, voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland. „Zorgverzekeraars willen dan ook dat ziekenhuizen zich volledig kunnen blijven richten op het organiseren en verlenen van goede zorg, zonder zich zorgen te hoeven maken over financiën. Met de voorschotten hopen we daar een betekenisvolle bijdrage aan te leveren.”