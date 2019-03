„Zorgverzekeraar moet wachttijden aanpakken”

Zorgverzekeraars moeten meer doen om hun verzekerden op tijd de zorg te geven die ze nodig hebben. Dat zegt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Als mensen te lang moeten wachten op zorg, kan dit in sommige gevallen leiden tot schade aan hun gezondheid.

Om de inspanningen van zorgverzekeraars in kaart te brengen, bracht de NZa vorig jaar controlebezoeken aan alle zorgverzekeraars. Daaruit blijkt dat in de geestelijke gezondheidszorg vooral autisten en patiënten met persoonlijkheidsstoornissen relatief lang moeten wachten. In de ziekenhuiszorg gaat het vooral om mensen met maag-, darm-, lever- of oogziekten.

Een jaar geleden spoorde de NZa de ziekenhuizen al aan om iets te doen aan de wachtlijsten. Ook moesten ze patiënten beter informeren over alle opties, over hoelang hun wachttijd is en dat het soms verstandig is over te stappen naar een andere zorgaanbieder als die bijvoorbeeld sneller goede hulp kan regelen.