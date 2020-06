Zorgverleners kunnen nu individueel over bescherming beslissen

Elke zorgprofessional moet zelf en individueel kunnen beslissen over de inzet van persoonlijke beschermingsmiddelen. De werkgever moet die dan aanleveren of vergoeden. Dat staat in de nieuwe richtlijn, Veilig werken in verband met Covid-19, die donderdag is gepresenteerd.

„Ik ben daar blij mee, maar dat het sneller had gekund en gemoeten, laat dat duidelijk zijn. Elke dag onbeschermd werken, was er eentje teveel’, zegt vicevoorzitter van de FNV Kitty Jong.

„Het is ongehoord dat zorgpersoneel nog steeds zonder beschermingsmiddelen moet werken en daarmee coronabesmetting riskeert. Werkgevers verschuilden zich achter de onduidelijke richtlijnen van het RIVM. Vandaag komt daar met deze handreiking een einde aan”, aldus Jong. Weigeren mag nu niet meer, aldus de bond.

De FNV hamerde met collega-bonden CNV, Nu’91 en FBZ bij minister Martin van Rijn (Medische Zorg) steeds op een dergelijke richtlijn, die nu samen met zijn ministerie is ontwikkeld.