Zorgverleenster besteelt hoogbejaarde vrouw

Een 45-jarige vrouw uit Hellevoetsluis is aangehouden voor oplichting van een 94-jarige terminaal zieke vrouw uit Spijkenisse. In een maand tijd wist de verdachte 18.000 euro buit te maken. Ook zou zij sieraden hebben gestolen, aldus de politie.

Een huisvriendin van de hoogbejaarde vrouw merkte dat zij niet goed werd verzorgd. Het kwam voor dat het slachtoffer niets te drinken kreeg. Toen er ook sieraden verdwenen uit de woning, waarschuwde de vriendin de zorginstelling en de politie. Begin oktober hield de politie de verzorgster aan.

De verdachte was voor de zorginstelling aan het werk zonder Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Zo’n verklaring is sinds 2016 meestal verplicht bij functies waar gewerkt wordt met kwetsbare personen, vertrouwelijke gegevens of geld.

Volgens de politie had de zorginstelling de verdachte herhaaldelijk verzocht om toch een VOG te overhandigen. Nadat duidelijk was geworden dat de verklaring er niet kwam, heeft de instelling haar op non-actief gezet. De vrouw bleef echter het slachtoffer bezoeken.

De vrouw uit Hellevoetsluis zit vast.