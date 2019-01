„Zorgsector groeit weer sneller dan economie”

De zorgsector gaat dit nieuwe jaar een nog groter onderdeel vormen van onze samenleving. Zijn totale omvang groeit in 2019 voor het eerst in zes jaar weer sneller (met 3 procent) dan die van de economie (met 2 procent). Dat constateert het ING Economisch Bureau. Dit komt met name door de uitgaven van het kabinet aan verpleeghuiszorg en wijkverpleging, aldus het bureau.

Er is meer geld en meer capaciteit. Maar niet alleen vergrijzing doet de zorg groeien. Ook nieuwe technologische innovaties en de economische groei zelf doen dat volgens het bureau: door loon- en prijsstijgingen, maar ook doordat er bij meer welvaart ook meer zorg wordt ‘geconsumeerd’.

De zorgsector heeft het verlies van meer dan 70.000 banen tussen 2012 en 2016 inmiddels ook goedgemaakt, zegt ING. Een probleem is wel dat meer dan de helft van de vacatures moeilijk te vervullen is. Het aantal zzp’ers in de zorg neemt intussen toe, maar dat maakt de zorg duurder en veroorzaakt ook nog eens problemen bij het inroosteren van de minder populaire nacht- en weekenddiensten.