„Zorgpremies hoeven niet hard te stijgen”

De premies voor de basisverzekering hoeven in 2019 helemaal niet hard te stijgen. Door kostenbesparingen bij zorginstellingen en verzekeraars is een forse premietoename niet nodig, zegt VGZ-topman Tom Kliphuis in het FD. Concurrenten Zilveren Kruis en CZ lieten vorige week een ander geluid horen.

Verzekeraars gebruiken de laatste jaren hun reserves om premiestijgingen te beperken, maar die buffers raken op. Volgens Kliphuis hoeft dit niet automatisch tot premiestijging te leiden. „Ik ben daar een stuk optimistischer over dan mijn collega's.”

VGZ hoefde volgens hem minder uit de reserves te putten dan de concurrenten. Ook heeft VGZ langetermijncontracten afgesloten met twaalf zorginstellingen waarin is vastgelegd dat als de instelling bezuinigt zij een deel van het bespaarde geld mag houden. Daardoor is er voor artsen een prikkel om zuinigere zorg te leveren en dalen de zorgkosten.