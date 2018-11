Zorgpremie kan lager, vindt de Consumentenbond

De zorgverzekeraars hebben hun premies voor volgend jaar bekendgemaakt. Gemiddeld wordt de verzekering 6,40 euro per maand duurder. Dat is minder dan het tientje waarmee de regering in september rekening hield, maar wel een stijging. „We proberen de kosten goed in de hand te houden”, zeggen de zorgverzekeraars. „Het kan veel goedkoper”, werpt de Consumentenbond tegen.

Volgens de bond houden de verzekeraars te veel reserves achter de hand. De bond ziet dat de gewraakte reserves sinds 2015 zijn afgenomen, maar stelt dat de vijf grootste bedrijven nog steeds 2,4 miljard op de plank laten liggen. „Dat is geld van de consument. Als de verzekeraars die reserves teruggeven, scheelt dat elke klant 35 tot 60 euro.”

Solidariteit

„Onverantwoord”, reageerde Zorgverzekeraars Nederland (ZN) dinsdag. „De Consumentenbond wekt valse verwachtingen. Als de reserves op zijn, is er geen buffer meer om tegenvallers op te vangen.” De premies zouden volgens ZN voor één jaar ineens omlaaggaan, maar in de jaren daarna met sprongen stijgen. „Dat willen we juist voorkomen. We willen geleidelijkheid bieden.” Bovendien, benadrukt ZN, betaalt elke Nederlander feitelijk nu te weinig zorgpremie. „Gemiddeld legt een verzekeraar ruim 40 euro per klant toe en dat kan omdat er reserves zijn.”

Het Nederlandse zorgstelsel is gebaseerd op solidariteit. Iedereen moet meebetalen om elke Nederlander die dat nodig heeft, zorg te kunnen geven. Het is wettelijk verplicht om een zorgverzekering te hebben. Ook voor arme mensen loont het om de zorgpremie af te dragen, want de zorgtoeslag die zij krijgen is daaraan gekoppeld. En de zorgtoeslag gaat volgend jaar wel flink omhoog.

Tegenvallers

De Nederlandsche Bank (DNB) eist dat verzekeraars een reserve hanteren van 500 euro per klant. Dat bedrag moet voorkomen

dat een bedrijf bij tegenvallers omvalt en miljoenen mensen opeens onverzekerd zouden zijn. De verzekeraars hanteren nog een extra reservebedrag per verzekerde, dat ze volgens de Consumentenbond zouden moeten uitkeren. Tussen 2012 en 2016 vielen de zorgkosten jaar op jaar mee, en daardoor hielden de verzekeraars flink geld over. Die reserves zijn vanaf 2016 ingezet om de premiestijging bescheiden te houden.

Shoppen

„Ook afgelopen jaar vielen de zorgkosten mee en daardoor stijgt de premie nu minder dan verwacht. Maar dat blijft misschien niet zo”, waarschuwt Wim van der Meeren, bestuursvoorzitter van CZ. „Het lijkt mooi om telkens meer geld te begroten voor de zorg, maar de verzekerden betalen dat uiteindelijk via de premie.”

Ondertussen kunnen verzekerden tot eind van dit jaar weer flink shoppen om te bezien of ze minder premie kunnen gaan betalen in 2019. Overstappen kan geld opleveren. Volgens vergelijkingssite Zorgwijzer gaat de verzekering in 2019 ongeveer 118 euro per maand kosten.