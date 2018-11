„Zorgpremie gemiddeld 5,7 procent hoger”

De zorgpremies gaan volgens onderzoeksinstituut MoneyView in 2019 gemiddeld 5,7 procent omhoog, ofwel met 76 euro per jaar.

Alleen de premies voor de basisverzekering van Besured en Promovendum zijn gelijk gebleven, constateren de onderzoekers. De verhogingen verschillen verder nogal, volgens het onderzoek tot 15,8 procent bij PNO Zorg. Volgens een woordvoerder van deze verzekeraar geldt dat alleen voor nieuwe individuele klanten en zullen bestaande individuele verzekerden te maken krijgen met een verhoging van 9 procent. Eén en ander heeft te maken met het feit dat PNO collectiviteitskortingen wil afbouwen.

MoneyView zegt de cijfers te hanteren die het bureau van de verzekeraars zelf krijgt en dat er meestal niet veel verschil zit tussen de premies voor oude en nieuwe klanten.

De verzekering van PNO voor nieuwe klanten blijft nog wel net onder de 130 euro per maand, zes verzekeraars zitten daar op de lijst van MoneyView nog boven. Er is er maar één die onder de honderd euro per maand blijft en dat is de naturapolis van Zekur. Een flinke stijger is ook Zorgdirect met 10 procent. Volgens MoneyView ging de premie daar voor dit jaar jaar nog iets omlaag naar 107,83 euro, maar wordt het nu 118,66 euro.

De premies zijn volgens MoneyView sinds 2014 gestegen met een kwart: „Destijds betaalden we gemiddeld 94 euro per maand, in 2019 is dit inmiddels 118 euro.”