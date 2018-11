Zorgpremie CZ stijgt volgend jaar 102,60 euro

De premie van de basisverzekering van CZ, een van de vier grootste verzekeraars, stijgt met 8,55 euro per maand en komt daarmee uit op 124,80 euro. In totaal betalen verzekerden in 2019 dus 102,60 euro meer. Dat is een stijging van 7,4 procent ten opzichte van de premie van vorig jaar.

CZ zegt dat de premie hoger zou uitkomen als die wordt berekend op basis van de werkelijke kosten. „Maar door de inzet van 97 miljoen euro uit de reserves, kan CZ een premie aanbieden die 2,75 euro per maand onder de kostprijs ligt.”

De premie stijgt volgens deze zorgverzekeraar dit jaar minder hard dan het ministerie van Volksgezondheid in september voorspelde. Dat komt doordat de zorgkosten dit jaar minder hard stijgen dan het ministerie berekende. In de miljoenennota werd uitgegaan van een stijging van een tientje.

Eerder deze week meldde Nationale-Nederlanden dat de premie voor zijn basisverzekering voor volgend jaar met 9,02 euro (7,5 procent) omhoog gaat tot 128,60 euro per maand. De maandpremie van Ohra komt uit op 116,30 euro. Dat betekent een stijging van 8,34 euro, ofwel 7,7 procent. DSW maakte in september traditiegetrouw als eerste de nieuwe premie bekend. Daar gaat het maandbedrag met 4,50 euro omhoog tot 112 euro.