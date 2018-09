Zorgpolis Rotterdam straks voor alle inwoners

Rotterdam stelt de speciale Rotterdamse zorgverzekering in 2019 voor alle inwoners open. Voorheen was dit Rotterdampakket van VGZ alleen bestemd voor lage inkomens tot 130 procent van het minimumloon.

Het pakket bestaat uit een basisverzekering en een aanvullende verzekering. In 2018 kostte deze respectievelijk 108 en 63 euro, de tarieven van 2019 zijn nog niet bekend. DSW maakte deze week traditioneel als eerste zorgverzekeraar het nieuwe tarief bekend voor de basisverzekering: 112 euro.

Het Rotterdampakket is toegesneden op de behoefte van de Maasstad met onder meer een hoger budget voor preventie, tandzorg en mantelzorgbemiddeling. Rotterdam blijft net als bijvoorbeeld Amsterdam lage inkomens extra ondersteunen met korting en een laag eigen risico van 50 euro.

CDA-Wethouder Sven de Langen (Zorg): „Wij bieden nu alle Rotterdammers die veel zorgkosten hebben een zorgverzekering met een heel brede dekking. Voor Rotterdammers met weinig geld leggen wij als gemeente bovendien een tientje per maand bij. Ik wil dat niemand in Rotterdam hoeft te besluiten om zijn medicijnen niet op te halen omdat hij bang is voor de rekening.”