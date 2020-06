Zorgpersoneel getrakteerd op Hollandse nieuwe

Het eerste vaatje nieuwe haring wordt donderdag aangeboden in het Erasmus MC in Rotterdam. Ernst Kuipers (voorzitter Landelijk Netwerk Acute Zorg) en Diederik Gommers (voorzitter Nederlandse Vereniging voor Intensive Care) nemen het in ontvangst. Daarna worden alle zorgverleners in het ziekenhuis op haring getrakteerd, net als het personeel in ziekenhuizen in Groningen, Enschede en Breda.

Door de coronamaatregelen kon de traditionele veiling van het eerste vaatje Hollandse nieuwe voor het eerst in 35 jaar niet doorgaan. Op de vraag aan wie het vaatje dan moest worden gegund, kwam volgens het Nederlands Visbureau al snel het antwoord: „de hardwerkende zorgverleners in de frontlinie”. Gekozen is voor Kuipers en Gommers omdat zij al maanden het gezicht van de strijd tegen het coronavirus zijn en daarmee de verpersoonlijking van die groep.

De veiling van het eerste vaatje, op de visafslag in Scheveningen, is altijd de start van het nieuwe haringseizoen.