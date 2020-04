Zorgorganisaties: hoop niet op verblijf bij partner in instelling

Branchevereniging van zorgorganisaties ActiZ waarschuwt partners van mensen in verpleeghuizen geen hoop te koesteren dat ze in verband met de coronacrisis tijdelijk bij hun dierbare in de instelling kunnen gaan wonen. Het is maar zeer zelden mogelijk, aldus een woordvoerder.

Dagblad Trouw ontdekte dat het wel gebeurt, maar Actiz zegt dat het toch erg weinig voorkomt. Alles hangt af van de instelling, de afdeling, de woonruimte van de patiënt en de sanitaire voorzieningen. Bovendien zijn de bezoekverboden voor de verpleeghuizen er niet voor niets en ook bij de eenmalige entree van de partner voor een lang verblijf kan een besmetting meekomen.

Bij Actiz vinden ze het verschrikkelijk dat echtparen elkaar nu helemaal niet in het echt kunnen zien, maar alleen online of vanachter een raam. Maar de veiligheid van iedereen vereist die maatregel, aldus een zegsman.