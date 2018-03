Zorgorganisatie Winterswijk sluit plotseling

Zorgorganisatie De Zorgconsulent in Winterswijk heeft donderdag plotseling de deuren gesloten. Andere zorgverleners overleggen over overname van de ongeveer tachtig cliënten en dertig medewerkers van De Zorgconsulent, zo bevestigde de directeur van zorginstelling Cumulus Home uit Amsterdam donderdag berichtgeving in De Gelderlander. Cumulus neemt waarschijnlijk cliënten in de Randstad over.

Personeel van De Zorgconsulent heeft een mail van de directeur gekregen dat hij het salaris niet meer kan betalen en faillissement gaat aanvragen. De directeur is telefonisch niet meer bereikbaar en het kantoor is gesloten.

De Zorgconsulent begeleidt en huisvest jongvolwassenen met een lichte verstandelijke handicap in de Achterhoek, de regio Arnhem-Nijmegen, Twente, Noord-Holland en de regio Rotterdam. In september vorig jaar was de Inspectie voor de Gezondheidszorg kritisch over de geleverde zorg en noemde die „risicovol”, onder meer omdat cliënten te weinig begeleiders in hun directe omgeving hadden. De directie verzekerde toen dat de problemen waren opgelost.