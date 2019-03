Zorgorganisatie in Zwolle failliet

WoonZorg Combinatie Overijssel (WZCO) in Zwolle is failliet. De organisatie, die zorg biedt aan zelfstandig wonende en veelal werkende jongeren met een handicap, vroeg het bankroet zelf aan. Volgens curator Reinier Quint werd er inmiddels een ton per maand verlies geleden.

WZCO heeft 160 cliënten en ruim honderd medewerkers.

De neergang zette twee jaar geleden in, nadat de oprichter en drijvende kracht was overleden. Er bleef toen lange tijd onduidelijkheid bestaan over hoe het nu verder moest. Uiteindelijk liep het aantal cliënten terug en ontstonden er financiële verliezen.

Quint hoopt de organisatie nog even door te laten draaien en eventueel een nieuwe partner te interesseren.