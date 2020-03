Zorgmedewerkers steeds ongeruster over eigen veiligheid

Zorgmedewerkers worden steeds ongeruster over hun eigen gezondheid door het om zich heen grijpende coronavirus. Met name te weinig persoonlijk beschermingsmateriaal, onduidelijkheid over regels en richtlijnen en onzekerheid over besmetting van patiënten of collega’s maken dat ze zich onveilig voelen. Om die laatstgenoemde onzekerheid weg te nemen, vinden ze dat er meer getest moet worden.

Dat zegt FNV Zorg & Welzijn op basis van een eigen peiling, waaraan ruim 5600 mensen deelnamen. Nog maar 30 procent voelde zich de afgelopen week nog veilig op de werkvloer, aldus de bond.

De poll werd begin deze maand geopend, aanvankelijk alleen voor ziekenhuis- en ambulancepersoneel. Sinds vorige week staat hij ook open voor overige zorgbranches.

„Werkgevers gaan verschillend om met de richtlijnen van het RIVM en stellen hun eigen maatregelen op”, zegt Elise Merlijn, bestuurder FNV Zorg & Welzijn. „Zo roept de ene thuiszorgorganisatie personeel met een beetje verhoging of verkoudheid op om vooral door te werken en is dat voor de andere organisatie reden genoeg om thuis te blijven. Met gebrek aan beschermingsmateriaal gaan de zorgwerkers vervolgens op pad, want hun patiënten gaan altijd voor. Zolang ze maar anderhalve meter afstand houden, zou dat voldoende moeten zijn. Maar in de praktijk werkt dat natuurlijk totaal niet.”

„Hoe leg je een dementerend persoon uit dat hij anderhalve meter afstand moet houden? En wat als je een zeer hulpbehoevende patiënt hebt of met gehandicapten werkt die gerustgesteld moeten worden en jij zelf die afstand niet kan bewaren?” vraagt ze zich af.

De bond wil erover gaan praten met de werkgevers.