Zorgmedewerkers krijgen korting bij Uber

Mensen die in de gezondheidszorg werken, krijgen de komende tijd korting bij Uber. Ze hoeven 25 procent minder te betalen voor ritten via de taxi-app en voor bezorgmaaltijden die ze via Uber Eats bestellen. Uber zegt dit te doen „uit solidariteit met zorgmedewerkers die zich dagelijks moeten verplaatsen in steeds moeilijkere omstandigheden”.

Bij elke rit en elke bestelling krijgt Uber een vergoeding, maar voor zorgmedewerkers ziet het bedrijf daar voorlopig van af. Klanten hoeven alleen de chauffeur en het restaurant zelf te betalen. Chauffeurs kunnen in hun Uber-app aangeven of ze medisch personeel willen vervoeren.

Mensen die een Uber-account hebben via een e-mailadres van bijvoorbeeld het Amphia Ziekenhuis in Breda, Erasmus MC in Rotterdam, ETZ Elisabeth in Tilburg, het UMC Utrecht of het VUmc in Amsterdam zijn door Uber automatisch aangemeld voor de kortingsactie. Anderen kunnen de speciale vermelding aanvragen via de app.