Zorgkosten stegen vorig jaar met 3 miljard

Nederland heeft vorig jaar 100 miljard euro aan zorg gespendeerd. Dat is 3 miljard meer dan het voorgaande jaar, heeft statistiekbureau CBS bekendgemaakt.

De toename komt voor een belangrijk deel doordat in de zorg meer mensen zijn gaan werken. Daarbij werd afgelopen jaar vooral meer geld uitgegeven aan kinderopvang (plus 10 procent), ouderenzorg (bijna 6 procent) en huisartsenzorg (5 procent). Het Centraal Bureau voor de Statistiek merkt wel op dat de totale zorguitgaven al zes jaar minder hard groeien dan de economie.

In totaal werd via de overheid, verzekeringen en eigen betalingen in 2018 per persoon gemiddeld 5805 euro uitgegeven aan zorg. Dat is 140 euro meer dan in 2017. De uitgaven worden voor ruim 80 procent gefinancierd uit verplichte verzekeringen en bijdragen van de overheid.