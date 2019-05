Zorgkosten Nederland in top Europa

Nederland behoort tot de EU-landen met relatief de hoogste zorguitgaven. Dat blijkt donderdag, schrijft De Telegraaf, uit CBS-cijfers, die uitkomen op de Dag van Europa.

In Nederland ging 10,3 procent van het bruto binnenlands product (bbp) in 2016 naar de gezondheidszorg, terwijl het EU-gemiddelde op 9,9 procent lag. Alleen in Frankrijk, Duitsland, Zweden, Oostenrijk en Denemarken was dit aandeel hoger. „Die hoge uitgaven komen vooral door het grote stelsel aan langdurige zorg in Nederland”, legt hoogleraar gezondheidseconomie Wim Groot uit in de krant. ,,Denk daarbij aan verpleeghuizen en aan ggz- of gehandicapteninstellingen.''

Ondanks de bezuinigingen zijn die instellingen nog altijd ruimer aanwezig dan in het buitenland. Tel daarbij het feit op dat arbeidskrachten in deze sector steeds schaarser en dus duurder worden. Daardoor betaalt de gewone Nederlander ook meer, aldus Groot.