Zorginstituut: NIP-test niet vergoeden uit basispakket

Het Zorginstituut adviseert de NIP-test voor zwangeren niet vanuit de basisverzekering te vergoeden. Dat meldt de NOS.

Bij de NIP-test, of NIPT, wordt onder andere gekeken hoe groot de kans is dat een kind het syndroom van Down heeft. De test is sinds dit jaar beschikbaar voor alle zwangere vrouwen.

Volgens het Zorginstituut is de basisverzekering alleen voor zorgvragen waarmee naar een zorgverlener gegaan kan worden. Ook moet een verzekerde aannemelijk maken dat ze “redelijkerwijs is aangewezen” op deze zorg.