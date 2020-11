Zorginstellingen rondom vuurwerkslachtoffers blij met verbod

Zorginstellingen die gewoonlijk rond de jaarwisseling druk zijn met vuurwerkslachtoffers reageren positief op het aanstaande vuurwerkverbod. Zo noemt Ambulancezorg Nederland het voorstel van het kabinet „verstandig”. „De gezondheidszorg staat wegens de corona-uitbraak onder druk, dus alles wat bijdraagt aan het ontlasten van de zorg juichen wij toe”, aldus een woordvoerder.

Ook bij brandwondencentrum Beverwijk zijn ze blij met de ontlasting van de zorg, die het verbod hopelijk met zich meebrengt. Het ziekenhuis heeft twee ic-afdelingen, een gewone die bijna vol ligt met coronapatiënten, en een voor brandwonden. „Als de druk op de gewone ic toeneemt door het aantal patiënten of doordat ons personeel ziek wordt, hebben we geen bedden meer voor brandwondenslachtoffers”, zegt directeur Paul van Zuijlen.

Hoeveel het vuurwerkverbod qua druk gaat schelen, is desondanks lastig in te schatten. „Elk jaar is het enorm wisselend hoe druk het is rondom oud en nieuw. Er zijn meer huisbranden en dergelijke die dagen, maar een paar patiënten kan dit jaar al teveel zijn”, zegt Van Zuijlen. De directeur is niet voor of tegen een vuurwerkverbod: „Ik ben voor minder slachtoffers.”

In het Oogziekenhuis Rotterdam zijn ze na een interne vuurwerkdiscussie tot de conclusie gekomen tegen vuurwerk te zijn dat niet door professionals wordt afgestoken, zegt een woordvoerder. „Van alle 168 vuurwerkslachtoffers met oogletsel in Nederland, is 45 procent omstander”, haalt hij de cijfers van afgelopen jaarwisseling aan. Hij zegt dat coronapatiënten die mobiel genoeg zijn om naar het ziekenhuis te komen, wel nog behandeld worden aan hun ogen. „Die zorgen al voor extra werk omdat we ze goed moeten ontvangen en om te zorgen dat ze anderen niet besmetten. Wij hebben momenteel ook een hoog ziekteverzuim onder personeel en draaien dubbele diensten tijdens oud en nieuw, dus dit vuurwerkverbod verlicht de druk.”