Zorginstellingen Herkenbosch ontruimd om brand Meinweg

Twee zorginstellingen in het Limburgse Herkenbosch worden ontruimd. Dit in verband met de brand in het naburige Nationaal Park de Meinweg, zo maakte de gemeente Roerdalen dinsdagavond bekend. De gemeente overweegt de ontruiming van een deel of heel Herkenbosch, afhankelijk van hoe rook en brand zich ontwikkelen.

Herkenbosch ligt al sinds maandagmiddag onder de rook van de grote brand in het bos- en heidegebied de Meinweg, waar inmiddels ruim 175 hectare zijn verwoest. In Herkenbosch wonen ruim 4000 mensen.

De bewoners van zorginstelling Pergamijn en hun begeleiders worden opgevangen in Hotel Roermond. De bewoners en begeleiders van zorginstelling Bosscherhof worden ondergebracht op verschillende plekken in Roermond, Blerick, Baarlo en Tegelen. Bij de evacuatie wordt rekening gehouden met de maatregelen van het RIVM in verband met corona, aldus de gemeente.