Zorginstelling Humanitas aangeklaagd vanwege insulinemoorden

Zorginstelling Humanitas is medeschuldig aan de insulinemoorden in drie verpleeghuizen in de Rotterdamse regio. Dat zeggen nabestaanden van de slachtoffers. Zij slepen Humanitas nu voor de rechter, meldt het AD.

Humanitas was een van de werkgevers van de nu 22-jarige verpleger Rahiied A. Justitie verdenkt hem ervan elf bejaarde bewoners van verzorgingstehuizen te hebben vermoord, of een poging daartoe te hebben gedaan. Dat deed hij door een veel te hoge dosis insuline toe te dienen.

De Rotterdamse advocaat Frank Hamers staat zeven families bij in deze zaak. Verschillende families eisen een schadevergoeding van zorginstelling Humanitas, waar hun moeders woonden. Volgens de families was in de zorginstelling een cultuur ontstaan waarin personeel makkelijk vrijaf nam en Rahiied als enige op de afdeling kon werken. Zo was er geen controle op zijn handelen. Protocollen werden niet gevolgd en er was geen controle op zijn handelen zodat hij weerloze bewoners kon injecteren met insuline. Hamers: “De nabestaanden willen dat Humanitas deze fouten erkent. Door het falen van de organisatie kreeg de verzorger de kans de dingen te doen waarvan hij wordt verdacht.”