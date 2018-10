‘Zorginfarct’ dreigt voor ziekenhuizen

De beschikbaarheid van zorg in Nederlandse ziekenhuizen komt steeds verder onder druk te staan, constateert accountants- en adviesbureau BDO Branchegroep Zorg in een onderzoek. Dat komt door alsmaar dalende winsten, personele krapte en een explosief toenemende zorgvraag.

„De uitgaven blijven stijgen, de financiering staat onder hoge druk en de aanhoudende krapte laat geen ruimte voor de vereiste veranderingen in het zorglandschap. Een zorginfarct dreigt”, concluderen de onderzoekers.

Volgens BDO is het gemiddelde winstpercentage van ziekenhuizen in vier jaar geleidelijk verdampt, van 2,7 procent in 2013, tot 1,2 procent vorig jaar.

Desondanks scoren de ziekenhuizen in Nederland gemiddeld een 7,2 voor hun financiële gezondheid. Een jaar eerder was dit 7,1. Die lichte verbetering komt echter vooral doordat de kleinere ziekenhuizen beter presteren. De onderzoekers bestempelen nog altijd veertien van de 64 onderzochte ziekenhuizen (22 procent) als financieel zwak.