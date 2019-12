Zorghuis voor slechtzienden op vingers getikt

De gezondheidsinspectie heeft Het Schild, een zorginstelling voor blinden en slechtzienden in Wolfheze (Gelderland), onder verscherpt toezicht geplaatst. Aanleiding zijn geconstateerde tekortkomingen op het gebied van deskundigheid van zorgverleners en de veiligheid van bewoners, maakte de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd bekend.

„Het ontbreekt zorgverleners aan voldoende kennis en kunde om in te spelen op de steeds complexere doelgroep. Dat levert risico’s op voor de veiligheid van cliënten”, aldus de inspectie. Daarbij maakt de IGJ zich zorgen over de houding van sommige medewerkers. „Het lukt niet om een voldoende veilig leer- en verbeterklimaat te ontwikkelen en te behouden. Soms is er weerstand tegen maatregelen om de zorg te verbeteren.”

Het woonzorgcentrum krijgt zes maanden de tijd om orde op zaken te stellen, anders kan de inspectie overgaan tot verdergaande maatregelen.