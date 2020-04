Zorghotel in Urmond gaat dicht, deur blijft wel op een kier

Het zorghotel in het Limburgse Urmond gaat met ingang van 27 april dicht. Maar de deur van het coronacentrum blijft wel op een kier staan voor het geval de opvang van zieken toch weer nodig blijkt.

Dat maakte voorzitter Jack Jansen van het hotel dinsdag bekend. Momenteel liggen in het hotel nog tien patiënten. Het zorghotel heeft een capaciteit van ongeveer 250 patiënten. Op 24 maart werd het hotel als eerste coronacentrum van Nederland geopend toen er een grote toestroom van zieken dreigde. Het zorghotel diende als opvang voor mensen die niet ziek genoeg zijn om in het ziekenhuis opgenomen te worden, maar om wat voor reden dan ook niet thuis kunnen blijven.

De huisartsenpost bij het zorghotel in Urmond blijft wel gewoon geopend. Het personeel van het coronacentrum in het Van der Valkhotel keert terug naar de eigen werkplek: Envida, de Meandergroep en Zuyderland ziekenhuizen. Mocht dat nodig zijn, dan zijn ze weer direct inzetbaar in Urmond.

Eind mei wordt bekeken of het zorghotel nog langer beschikbaar moet blijven voor noodsituaties of dat het gesloten wordt. Dat hangt af van de ontwikkeling van de coronapandemie, aldus Jansen.

Met het afnemen van de toestroom van coronazieken komen er ook meer andere patiënten naar het ziekenhuis en de eerstelijnszorg. Dat zou ertoe kunnen leiden dat het zorghotel toch weer nodig kan zijn, aldus directeur publieke gezondheid Frank Klaassen van de GGD Zuid-Limburg. „Daarom blijven we in de stand-bymodus in de komende weken, zodat we meteen kunnen herstarten als de situatie daarom vraagt”, vult Jack Jansen van het zorghotel aan.