Zorghotel Aafje weer beschikbaar als coronacentrum

Het Aafje Zorghotel bij het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam-Zuid is opnieuw beschikbaar gesteld als tijdelijk coronacentrum voor de regio Rijnmond. Het centrum, dat eigenlijk een revalidatiecentrum is, biedt 121 extra zorgbedden voor mensen met een coronabesmetting. „Hiermee is het grootste coronacentrum van Nederland weer open”, aldus de organisatie.

Het coronacentrum is bedoeld voor mensen met een coronabesmetting die zorg nodig hebben, maar niet noodzakelijkerwijs in een ziekenhuis.

Tijdens de eerste golf van de pandemie verbleven er in totaal ruim 250 patiënten in het centrum. Halverwege juli deze zomer sloot Aafje de deuren van het coronacentrum en pakte het de reguliere revalidatiezorg weer op.