Zorggroep Alliade verdacht van gesjoemel

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft aangifte gedaan tegen de Friese Zorggroep Alliade wegens valsheid in geschrifte. De zorgaanbieder is ook onder verscherpt toezicht geplaatst. Bestuursvoorzitter Erik Kuik is opgestapt nadat de raad van toezicht van de zorggroep hem daartoe had opgeroepen.

Volgens de inspectie is er bij Alliade „een gebrek aan integere en beheerste bedrijfsvoering. Ook is vastgesteld dat er dividend is uitgekeerd waar dat niet was afgesproken.”

Het verscherpte toezicht is al op 16 januari ingegaan en duurt voorlopig zes maanden.

Zorggroep Alliade bestaat uit negen instellingen op het gebied van onder meer gehandicaptenzorg, arbeidsre-integratie en ouderenzorg.