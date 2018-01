Zorgen politiek over stress door aardbevingen

De politiek maakt zich zorgen over de gevallen van stress door de aardbevingen in Groningen. Op aandringen van de Partij voor de Dieren (PvdD) gaat de Tweede Kamer de ministers van Economische Zaken en van Volksgezondheid hierover aan de tand voelen.

Een brede meerderheid steunde het verzoek voor een debat. PvdD-Kamerlid Frank Wassenberg. „Het gaat altijd over schade aan gebouwen. Belangrijk. Maar de geestelijke schade is net zo ernstig en vaak veel moeilijker te herstellen.”

Hij wijst op een eerder woensdag gepubliceerd onderzoek. Daaruit blijkt dat per jaar vijf of meer mensen kunnen overlijden aan gezondheidsklachten als gevolg van de aardbevingen in Groningen, die ontstaan door de gaswinning. Zo’n 10.000 inwoners hebben door de schade gezondheidsklachten zoals hoofdpijn en slapeloosheid.