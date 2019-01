„Zorgen over wapengebruik in Amsterdam”

Hoofdcommissaris Pieter-Jaap Aalbersberg van de politie in Amsterdam maakt zich zorgen over het wapengebruik tijdens de nieuwjaarsnacht in de hoofdstad. Er waren in totaal negen schietincidenten.

„De toename van wapens, wat we ook zagen in de aanloop naar oud en nieuw in de vele overvallen en plofkraken, maar ook in de oud-en-nieuwnacht, dat er toch verschillende keren wapens worden gebruikt, dat baart mij zorgen”, zei hij tegen de Amsterdamse zender AT5.

Burgemeester Femke Halsema was het vele wapengebruik opgevallen. „Wat dat betreft moeten wij in de stad wel optreden”, zei ze tegen AT5.

Aalbersberg volgde de jaarwisseling vanuit de meldkamer van de politie en keek om middernacht naar bewakingsbeelden van de Dam. Volgens hem was het een nacht met veel incidenten. „De Dam stond helemaal vol met mensen. Maar dan zie je ook dat hele zware vuurwerk ertussen en dan is het bijzonder dat er niemand op een brancard uit hoeft.”