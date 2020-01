Zorgen over vondst exotische slak in Oosterschelde

Mossel- en oesterkwekers en biologen zijn bezorgd over de vangst van een grote, exotische slak in de Oosterschelde. De zogenoemde geaderde stekelhoren kwam tot nu toe in Nederland niet voor en behoort tot de gevaarlijkste invasieve zee-exoten ter wereld. De roofslak voedt zich met schelpdieren en kan de mossel- en oestervelden in de Oosterschelde kaalvreten.

Volgens schelpdieronderzoeker Jeroen Wijsman van de helpdesk mosselkweek van de Wageningen Universiteit en Researchcentrum (WUR) is tot nu toe één volwassen slak van 16 centimeter groot uit de Oosterschelde gevist. Het dier heeft daar zeker tien jaar geleefd, maar het is niet duidelijk hoe de slak in de Zeeuwse wateren kwam. Als er meer geaderde stekelhorens in de Oosterschelde leven heeft de mossel- en oestersector een groot probleem, want het is vrijwel onmogelijk het beest uit te roeien, zegt hij.

De slak hoort thuis in de westelijke Stille Oceaan. Er leeft ook een populatie bij Quiberon in Bretagne (Frankrijk). Mogelijk is de slak in de Oosterschelde als larf op de golfslag in Zeeland terechtgekomen. Het kan ook zijn dat larven zijn verspreid door het uitzaaien van schelpresten in het water.