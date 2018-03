Zorgen over veiligheid riviercruiseschepen

Riviercruiseschepen varen steeds vaker op open water met zwaardere omstandigheden, zoals op het IJsselmeer, in het Waddengebied en op de Westerschelde. Daarvoor zijn ze niet bedoeld, zei onderzoeker Henk van den Boom van het maritiem kennisinstituut Marin in het radioprogramma Nieuwsweekend van Omroep Max. Hij maakt zich zorgen over deze ontwikkeling.

Daarbij komt dat de schepen zijn voorzien van steeds grotere ramen, om het uitzicht voor de passagiers te verbeteren. Maar ook dat kan volgens het Marin ten koste gaan van de veiligheid.

Marin (Maritiem Research Instituut Nederland) vindt dat beter naar de wetgeving voor riviercruiseschepen moet worden gekeken. Ook moet worden onderzocht of de schepen nog wel tegen de zwaardere omstandigheden bestand zijn. Zeker omdat ze vooral oudere passagiers vervoeren die extra kwetsbaar zijn als het misgaat. Op de schepen die wel 135 meter lang zijn, zitten al snel meer dan tweehonderd mensen aan boord.