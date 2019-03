Zorgen over oude boerderij naast hotel in Leeuwarden

De Provinciale Commissie Friesland van de erfgoedvereniging Heemschut maakt zich ernstig zorgen over de verwaarlozing van de voormalige boerderij Buma State aan de Lijnbaan in Leeuwarden. De boerderij staat naast het Van der Valkhotel.

De boerderij is vier jaar geleden aangekocht door de hotelketen. Van der Valk kocht tien hectare grond, inclusief de vervallen boerderij. Toen is afgesproken dat het bedrijf de monumentale boerderij zou renoveren en zou beheren. De Provinciale Commissie Friesland van Heemschut constateert dat er tot op heden niets is gebeurd en vindt dat Van der Valk haast moet maken met het opknappen van Buma State.

„Iedereen wil wel, maar ondertussen gebeurt er niets”, zegt voorzitter Paula Voorthuijsen van de afdeling Friesland van Heemschut. Zij zoekt de oorzaak van de vertraging in de doorgeslagen bureaucratie. Er hadden volgens Voorthuijsen al lang tijdelijke maatregelen genomen moeten worden om verder verval van het pand tegen te gaan. Ze vindt dat de gemeente Leeuwarden eerder had moeten handhaven en de hotelketen had moeten verplichten tot het nemen van maatregelen. „Het ziet er nu niet uit.”

Bij Heemschut komen regelmatig meldingen binnen over de steeds verder in verval rakende boerderij naast het hotel. Drie jaar geleden heeft de erfgoedvereniging een brief gestuurd naar de gemeente Leeuwarden, waarin zij haar zorgen over Buma State kenbaar maakte. In 2017 ging een delegatie van Heemschut op bezoek bij de directie van het hotel.

Achterhuis

Volgens Heemschut heeft de hotelketen daarna een aanvraag voor sloop en herbouw van het achterhuis van de boerderij bij de gemeente ingediend. Eind augustus maakte Leeuwarden bekend dat de vergunning is verdaagd. Daarna werd het stil. Voor Heemschut was dat reden om bij de gemeente langs te gaan en te vragen naar de laatste stand van zaken. Op het gemeentehuis heeft Heemschut het voorlopige plan ingezien. Er lagen tekeningen met een omschrijving op tafel. Wat er daarna met dat plan is gebeurd, is niet duidelijk. Wel weet de erfgoedvereniging dat in juli 2018 door Van der Valk een nieuwe aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend. De hotelketen ging ervan uit dat de nieuwe vergunning binnen zes weken verstrekt zou worden, zodat de werkzaamheden snel konden beginnen.

Beschermde diersoorten

In oktober 2018 kwam uit ecologisch onderzoek naar voren dat er in de boerderij mogelijk verblijfplaatsen van beschermde diersoorten zijn. Het gaat om vleermuizen, kerkuilen, gierzwaluwen en huismussen. Aan de hand van het ecologisch onderzoek wordt nu een activiteitenplan opgesteld. Dit plan wordt voorgelegd aan de provincie Friesland, die dan beoordeelt of een ontheffing voor de geplande werkzaamheden kan worden verleend en dat Van der Valk kan beginnen met de renovatie. Voorthuijsen wil eigenlijk niet langer wachten. „Doe iets. We moeten nu doorpakken.”