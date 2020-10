Zorgen over intocht Duitsers tijdens nationale feestdag

De provincies langs de Duitse grens zetten zich zaterdag schrap voor een verwachte intocht van grote aantallen Duitsers. Het is 3 oktober, Dag van de Duitse Eenheid, en traditioneel komen Duitse koopjestoeristen dan massaal de grens over om onder meer in Enschede, Winterswijk Venlo en Roermond te gaan shoppen. De grenssteden hebben vergaande maatregelen voorbereid om te voorkomen dat het te druk wordt in deze coronatijd.

Winterswijk en Venlo waarschuwden eerder deze week al Duitsers om weg te blijven. Ook Enschede raadt Duitsers de komende dagen op allerlei manieren af om zaterdag naar de Twentse stad te komen. In het meest extreme geval zal de gemeente te drukke delen van het centrum afsluiten.

Iets dergelijks geldt voor Venlo. Als het daar druk wordt, gooit Venlo winkelcentra, straten en parkeergarages op slot. Burgemeester Antoin Scholten van Venlo riep in interviews met acht Duitse media de oosterburen op om weg te blijven uit zowel Venlo als Roermond.

In Roermond worden verkeersmaatregelen genomen om Duitsers af te schrikken, zei een woordvoerder. Langs de N280 vanaf de grens naar het bij Duitsers populaire Designer Outlet komen info-borden met teksten als ‘keer om’, aldus de woordvoerder. Ook kunnen bij drukte verkeersmaatregelen genomen worden die leiden tot lange files om op die manier Duitsers te ontmoedigen.

Overigens zijn er bij de grenzen met Duitsland geen controles van de marechaussee, liet een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee weten. Eerder was dat wel het geval. De marechaussee hield in april en mei Duitsers aan de grens tegen en probeerde hen uit het hoofd te praten om naar Nederland te komen. Dit in verband met het risico op besmetting met het coronavirus. Veel Duitsers trokken zich van dit advies overigens niet veel aan en reden desondanks door.