Zorgen over buitenlandse babyindustrie

Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer maakt zich zorgen over de groeiende ‘babyindustrie’ in Europa. Steeds meer stellen uit Nederland wijken uit naar landen als Spanje of Cyprus om hun kinderwens te vervullen via eiceldonatie of commerciële draagmoeders.

„Ik vind het zeer verwerpelijk dat er een systeem is opgetuigd waarbij geld verdienen voorop staat. Daar zijn zowel wensouders als de kinderen de dupe van”, zegt ze tegen EenVandaag in reactie op een documentairereeks van KRO-NCRV over het onderwerp.

Kalverboer vindt dat deze praktijken moeten stoppen. „Ons wettelijk systeem wordt hier omzeild. We hebben niet voor niets het VN-kinderrechtenverdrag ondertekend. Als kind heb je het recht om je biologische ouders te leren kennen.”

In Nederland is commercieel draagmoederschap wettelijk verboden en ook de verkoop van eicellen. Sinds 2004 is anonieme donatie in Nederland wettelijk verboden.

„Ik snap de wanhoop en de wens van ouders heel goed, maar we moeten in Nederland echt debat voeren over waar de grens ligt. Dit soort praktijken moeten we niet willen.”, aldus Kalverboer.

Ook Marc Dullaert, voorzitter van kinderrechtenorganisatie KidsRights en oud-Kinderombudsman maakt zich grote zorgen over het toenemend aantal stellen met een kinderwens dat naar het buitenland uitwijkt. „Ik snap de kinderwens, maar commerciële eiceldonatie mag niet en commercieel draagmoederschap ook niet. Dit is een verkapte vorm van mensenhandel, onethisch en niet toelaatbaar.”