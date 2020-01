Zorgen ondanks lage plek Nederland op corruptieladder

Nederland is nog altijd een van de minst corrupte landen ter wereld en behoudt zijn achtste plaats op de internationale anti-corruptielijst. Maar volgens Transparency International (TI), de organisatie achter de cijfers, blijven er zorgen bestaan. De echte problemen zouden hier niet worden aangepakt.

„Zo’n achtste plek voor Nederland lijkt op het eerste gezicht best goed. Maar we moeten ons niet in slaap laten sussen,” zegt Serv Wiemers, directeur van TI Nederland. Volgens hem loopt Nederland achter op het gebied van politieke integriteit. „Je hoeft in ons land geen bankbiljet in je rijbewijs te doen als je door de politie wordt aangehouden. Maar lobbyen in ons land is schimmig.”

Als voorbeeld noemt de organisatie de affaire rond de afschaffing van dividendbelasting. Ook zou de overheid te weinig doen tegen corruptie van Nederlandse bedrijven in het buitenland. Volgens TI „toont het recente corruptieschandaal in Angola, waarbij Van Oord, ING Bank en Atradius zijn betrokken, dat Nederland in alle sectoren werk moet maken van integriteit en corruptiebestrijding”.

De lijst wordt aangevoerd door Denemarken en Nieuw-Zeeland. Op de laatste plek staat Somalië.