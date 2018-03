Zorgen om zwemvaardigheid na diploma

Kinderen zwemmen te weinig nadat ze hun diploma hebben gehaald. Dat vindt 70 procent van de zwemlesaanbieders in bijvoorbeeld openbare zwembaden, bij verenigingen en op particuliere zwemscholen, zo maakt het sociaalwetenschappelijk sportonderzoeksinstituut Mulier op uit eigen onderzoek.

Daaraan deden 372 zwemlesaanbieders mee. Het merendeel maakt zich zorgen over achteruitgang in de zwemvaardigheid als de sport niet een beetje wordt bijgehouden.

Het Mulier Instituut stelde verder wel vast dat het aantal verdrinkingen met dodelijke afloop in Nederland sinds 1950 enorm daalde. In 1950 waren er 5,1 verdrinkingen op 100.000 inwoners, in 2017 was dat 0,5 op 100.000 inwoners. Slachtoffers zijn vooral kinderen, senioren en mensen van niet-westerse komaf.

Per 1 januari is intussen ook nog de Nationale Norm Zwemveiligheid van kracht geworden, waarmee bereikt moet worden dat kinderen kunnen overleven bij onverwachte situaties. Ook zijn de eisen voor het diploma wat verhoogd.