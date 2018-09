Zorgen om vermist meisje (14) Den Haag

Een veertienjarig meisje is sinds 26 augustus vermist. Zowel de politie als de ouders van Amelia Warcholek maken zich zorgen om het meisje, dat verdween na een bezoek aan haar ouders in Den Haag.

Concrete vermoedens over wat er kan zijn gebeurd, heeft de politie niet. „We houden alle scenario’s open en er is ons alles aan gelegen om haar te lokaliseren”, zegt een woordvoerster. Vooral haar jonge leeftijd geeft aanleiding tot bezorgdheid.

De tiener verblijft in een gesloten zorginstelling in Harreveld (Gelderland). Op de dag van haar verdwijning was ze met weekendverlof. Ze zou naar vrienden gaan, maar die hebben verklaard dat ze nooit is aangekomen.

Advocaat Sébas Diekstra meldt namens de ouders op Twitter dat zij vrezen dat ze „in verkeerde handen is gevallen”. „Alle informatie over haar vermissing is welkom.”