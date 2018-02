Zorgen om verdwenen jonge Rotterdammer

De politie maakt zich ernstig zorgen om de vermiste zeventienjarige Orlando Boldewijn. De jongen verdween een week geleden na een afspraak in Den Haag en sindsdien is er niets meer van hem vernomen. Ook zijn mobiele telefoon is niet meer gebruikt. Vrienden met wie hij dagelijks contact had, hebben de hele week niets van hem gehoord, aldus de politie.

Hoewel er geen concrete aanwijzingen voor zijn, houdt de politie er na een week uitgebreid onderzoek rekening mee dat hem iets iets overkomen. Zondag riep de politie daarom mensen op die Boldewijn misschien nog hebben gezien of tips hebben over wat er is gebeurd om zich te melden.

De jonge Rotterdammer is 18 februari voor het laatst gezien in Den Haag. Hij had een afspraak via een dating-app en kwam daarna niet meer thuis. De politie heeft de man gesproken met wie Boldewijn had afgesproken en die gaf aan dat hij Boldewijn na hun ontmoeting heeft afgezet in de Haagse wijk Ypenburg. Onderzoek in die buurt leverde niets op.