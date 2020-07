Zorgen om verdrinkingen onder asielzoekers

Het aantal asielzoekers dat verdrinkt in Nederlandse wateren baart vluchtelingenorganisaties en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) zorgen. Afgelopen maand verdronken zeker drie bewoners van een asielzoekerscentrum (azc), meldt De Telegraaf.

Om het aantal verdrinkingen onder asielzoekers te verkleinen kwamen het COA en de Nationale Raad Zwemveiligheid eind mei met het Nationaal actieplan zwemveiligheid asielzoekers 2020-2021. Inzet daarvan is meer asielkinderen en -jongeren zwemles te laten volgen. Ook wordt via voorlichting gewezen op het belang te kunnen zwemmen in een waterrijk land als Nederland.

De Reddingsbrigade Nederland waarschuwt via posters in verschillende talen als Pools, Duits, Engels en Arabisch op de risico’s van een mui, de stroming tussen zandbanken die zwemmers naar zee kan meevoeren. Ook zijn er posters die wijzen op de gevaren bij het zwemmen in zee en binnenwateren.

Mensen die niet uit een zwemcultuur komen, zien ons erin duiken alsof het niets is en onderschatten daardoor het gevaar, zegt Sander Zeilstra van de Reddingsbrigade in De Telegraaf. „Het wordt nu hoog tijd voor concrete resultaten. We hopen dat die deze zomer al zichtbaar zijn zodat nieuwe drama’s kunnen worden voorkomen”, aldus Vluchtelingenwerk.