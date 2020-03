Zorgen om stoppen contactonderzoek in Duitse grensregio’s

De regio (Kreis) Heinsberg, vlak over de grens bij Sittard en Roermond, is gestopt met het contactonderzoek ter bestrijding van het nieuwe coronavirus. Dat heeft te maken met capaciteitsproblemen als gevolg van de forse toename van het aantal besmettingen met het virus in deze Duitse grensregio, zei hoofd Infectiezorg Christian Hoebe van de GGD Zuid Limburg zondag. Hij maakt zich zorgen daarover.

„Daardoor verandert ook de situatie in Limburg”, zei Hoebe zondagmiddag. „We krijgen namelijk geen informatie meer van de Duitsers over mensen in Nederland die mogelijk contact hebben gehad met besmette mensen in de Duitse grensregio. Daarom vragen we de huisartsen in Zuid Limburg voortaan anders om te gaan met patiënten.”

„We hebben andere regels opgesteld: Iedereen die koorts heeft, hoest en kortademig is, én bovendien in nauw contact is geweest met mensen in de Duitse grensgemeente Gangelt of in andere besmette gebieden zoals Italië, moet de huisarts bellen. Die overweegt wat de beste procedure is. Dat kan betekenen dat de GGD dan gaat testen.” Hoebe hamert erop, dat mensen aan al de voorwaarden moeten voldoen. „We hebben immers ook een griepgolf, er zijn veel mensen die hoesten, maar dat is meestal geen coronavirus.”

De GGD en de veiligheidsregio adviseren ouders hun kinderen maandag gewoon naar school of kinderdagverblijf te laten gaan. „Kinderen worden nauwelijks besmet door het coronavirus. Als kinderen al besmet raken hebben ze bijna geen klachten”, aldus de veiligheidsregio Zuid Limburg en de GGD. „Er is geen reden om kinderen die in Duitsland zijn geweest, niet naar school of kinderopvang te laten gaan. Scholen en kinderdagverblijven zijn volgens ons geen verspreidingsbronnen van het virus.”

Wel roept de veiligheidsregio mensen op niet naar bijeenkomsten in gesloten ruimten te gaan waar grote groepen Nederlanders en Duitsers samen zijn. Maandag bekijken grensgemeenten, GGD en veiligheidsregio in Zuid-Limburg opnieuw of bepaalde evenementen beter niet kunnen doorgaan.

In de Kreis Heinsberg is het aantal besmette mensen inmiddels gestegen naar 68, met name in grensgemeente Gangelt, aldus Hoebe.